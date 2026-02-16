・ＮＹダウ４９５００．９３（＋４８．９５） 高値４９７４３．９８ 安値４９０８４．３５ ・Ｓ＆Ｐ５００６８３６．１７（＋３．４１） ・ナスダック総合指数２２５４６．６７（－５０．４８） 出所：MINKABU PRESS