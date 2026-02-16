１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４８．９５ドル高の４万９５００．９３ドルと３日ぶりに反発した。１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比２．４％上昇となり、伸び率は市場予想を下回った。これを受けて利下げ観測が強まり、株式相場をサポートした。一方、持ち高調整目的の売りも出て、ナスダック総合株価指数は４日続落した。 ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やナイキ＜NKE＞、ウォルト