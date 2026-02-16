この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026に横浜ゴムが出展 ■要望の多かった新作タイヤが展示されていた ■新作ホイールや子ども向けのミニ四駆も販売されて盛り上がっていた 小径サイズオーナー必見の新作登場 大阪オートメッセ2026の6号館に、意外と控え目なブースながら走り志向の人もカスタム好きの人まで、絶対に見逃せないブランドがある。それが横浜ゴムことアドバンだ。 展示されているタイヤのバリエーションは6