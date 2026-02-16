熱戦が続く、ミラノ・コルティナオリンピック。【映像】フリーで日本ペア初のメダル獲得に挑む「りくりゅう」ペア日本時間のけさ、フィギュアスケートのペア・ショートプログラムが行われ、りくりゅうペアが登場しました。団体で日本の銀メダル獲得に貢献した、「りくりゅう」の愛称で知られる三浦璃来、木原龍一ペア。日本時間けさ行われたペア・ショートプログラムではリフトで乱れたものの、その後は立て直し、キレとス