女子スキー・ジャンプでは今大会、最後の種目となるラージヒル、丸山希らがメダルを賭けて挑みました。【映像】2つのメダルを獲得した丸山希選手のジャンプここまで2つのメダルを獲得している丸山希。1回目では、飛距離128メートルのジャンプで7位につけます。そして、今大会のラストジャンプ。結果は8位入賞。丸山の初めてのオリンピックは2つのメダル獲得で締めくくりました。（ANNニュース）