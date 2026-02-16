主演・中川大輔猫と話せるトラベルライターが猫たちにヒントをもらいながら街を巡る“猫“と“人“、“グルメ“と“風景“が織りなす、癒やしの旅ドラマが誕生！ 木ドラ24 「旅と僕と猫」 3月5日(木) 深夜24時30 分～放送スタート！ ＜全4話＞放送後、TVer にて見逃し配信 U-NEXT にて見放題独占配信 テレ東では、2026年3月5日(木)から4週にわたり、木ドラ24「旅と僕と猫」(毎週木曜 深夜24時30分&