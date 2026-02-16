男子デュアルモーグルミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。悲願の金メダルには届かなかったが、2回戦のフィニッシュに世界が仰天している。シードの堀島は2回戦から登場。ターンでバランスを崩すも、何とか第2エアを飛んだ。しかし着地で再びバランスを崩し、なんと後ろ向きになったままフィニッシュ。ともに滑ったニック・ペ