中川大輔が主演するドラマ『旅と僕と猫』（全4話）が、テレビ東京系にて3月5日より毎週木曜深夜に放送されることが決まった。中川は連続ドラマ単独初主演。【写真】『旅と僕と猫』かわいい猫たちももちろん多数登場本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（中川）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。猫神が取材する