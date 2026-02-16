世界カーリング連盟が発表「対戦チームからの要請があった場合にのみ監視する」ミラノ・コルティナ五輪では男女カーリングで“不正投球”疑惑が相次いでいる。世界カーリング連盟が新しい対応方法を発表した。発端となったのは13日（日本時間14日）に行われた1次リーグのカナダ―スウェーデン戦での出来事だ。選手がストーンを投じた際、一度ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則があったのではないかとして、