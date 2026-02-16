ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル予選が15日に行われ、ビッグエア金メダルの木村葵来（ムラサキスポーツ）は予選敗退した。それでも最後まで表情は明るく、中継カメラに抜かれた“モグモグタイム”がファンの笑いを誘っていた。木村は1回目に69.20点をマーク。2回目は得点伸ばせず後続の結果を待つことになった。予選敗退が決まった瞬間、カメラが木村を捉えると、満面の笑み