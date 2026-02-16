ドジャース・大谷翔平投手（３１）がバッテリー組キャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、キャッチボールや守備練習などで調整した。全体練習後にはバットを持って室内練習場に向かい、打撃練習をしていた模様だ。大谷は今キャンプですでにブルペン入りするなど、投手としての調整を進めているが、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では打者に専念することになった。大谷は「色々話をしながらとい