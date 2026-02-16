千葉のイサカ・ゼイン「歓迎してくれた部分も含めて、温かいサポーターだなと」ジェフユナイテッド千葉は2月15日、J1百年構想リーグで川崎フロンターレと、ホームで対戦した。試合は0-0で90分を終え、千葉はPK戦の末に8-9で敗れて勝ち点1。古巣との対戦で躍動したMFイサカ・ゼインは、「勝つというのを目標にしてきたので、それができなかったので悔しさは残りますね」と語った。17年ぶりのJ1勝利は、またしてもお預け。右サイ