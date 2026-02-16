16日（月）は日本海側から寒さが戻るでしょう。＜16日（月）の天気＞低気圧がオホーツク海に進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になってきています。北日本の日本海側では雪が降りやすく、風も強まる見込みです。北陸や山陰もところどころで雨や湿った雪が降るでしょう。太平洋側では午前中は日差しがありますが、午後は気圧の谷の影響で雲が多くなりそうです。関東では夜になると雨や雪の降るところがある見込みです。房総