「大きな進展はない」の数時間後に「キャンセル発表」2025年2月3日、ボーイングはシンガポールエアショー（2月3〜8日）の会場で、同社がアジア太平洋地域でビジネスチャンスがあると考えている製品とサービスに関する記者説明会を開催しました。シンガポールが導入を希望しているP-8A哨戒機などの製品や、訓練などのサービスに関するボーイングからの説明と、記者からの質問にボーイングの幹部が答える「Q&Aセッション」の2