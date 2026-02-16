大韓航空は、新潟〜ソウル/仁川線を6月1日から増便する。現在は火・木・土曜の週3往復を運航しており、これを1日1往復に増便する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は新潟発が2時間15分から2時間20分、ソウル/仁川発が2時間5分から2時間10分。同路線は、大韓航空のみが運航している。■ダイヤKE2198新潟（12：50）〜ソウル/仁川（15：05）／火・木・土KE2198新潟（20：20）〜ソウル/仁川（22：40）／月・水・金・日K