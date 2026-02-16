「2月16日」。今日は何の日でしょう？答えは「天気図の日」！1883（明治16）年2月16日、日本で初めて天気図がつくられました。ドイツの気象学者エルウェン・クニッピング氏（Erwin Knipping／1844〜1922年）の指導のもと、日本全国11箇所ある測候所のデータを、江戸城本丸跡（現在の皇居東御苑周辺）に設置された東京気象台にて集計。各地から送られてくる気象データをもとに手描きで作成されました。新橋と横浜の掲示板に貼り出さ