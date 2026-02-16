高木美帆が銅メダルを獲得。姉の菜那さんも大はしゃぎだった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500m決勝が現地時間2月15日に行われ、2022年北京五輪の銀メダリストである高木美帆が銅メダルに輝き、通算9個目のメダルを獲得した。【写真】妹・美帆さんの銅メダルに歓喜！大はしゃぎの姉・菜那さんをチェック競技後、喜びを爆発させた高木。日の丸を背負って笑顔で場内を周った。客席で観戦していた