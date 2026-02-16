2月から3月にかけてのイベントシーズンを控え、心躍るような限定スイーツが店頭をにぎわせる季節になりました。数あるギフト候補の中でも、確かな品質とぜいたくな味わいで支持を集める人気のラインアップをまとめました。All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地スイーツに関するアンケートを実施しました。その中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「福島県のご