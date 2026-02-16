アメリカのトランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相とイランへの経済的圧力を強めることで合意していたことがわかりました。【映像】イランの石油施設アメリカのニュースサイト「アクシオス」は14日、アメリカ当局者の話として、イランから中国への原油の輸出を対象に経済的圧力を強めると報じました。11日にトランプ大統領とネタニヤフ首相が会談した際に、合意したとしています。イラン産の原油の8割以上が輸出される