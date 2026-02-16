栃木県那須町で車同士が正面衝突する事故があり80代の女性が死亡しました。【映像】正面衝突で大破した車きのう午後3時45分ごろ、那須町の県道で乗用車と軽自動車が正面衝突する事故がありました。警察などによりますと、軽自動車を運転していた84歳の女性が搬送先の病院で死亡が確認されました。乗用車に乗っていた80代の男女2人も胸の痛みを訴えるなどして病院に搬送されましたが命に別条はありません。現場は片側1車