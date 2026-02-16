◇米男子ゴルフツアーAT＆Tペブルビーチ・プロアマ最終日（2026年2月15日カリフォルニア州ペブルビーチ・リンクス＝6989ヤード、パー72）首位と4打差の6位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は6バーディー、3ボギーの69で回り、通算18アンダーで8位に終わった。今季初優勝はならなかった。痛恨のボギーが響いた。17番パー3。ティーショットはグリーン手前のバンカーへ。リカバリーを狙った2打目がピンに当たり手前に戻され