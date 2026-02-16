山梨県職員の男が業者に便宜を図った見返りに接待を受けた収賄の疑いで逮捕されました。【映像】建設事務所の付近の様子山梨県の建設事務所の副主査・山田晋容疑者（42）は、担当する砂防工事などに関して長野市の会社に便宜を図った見返りに甲府市内の飲食店で2022年12月から20回にわたって25万円相当の飲食の接待を受けた収賄の疑いがもたれています。また、会社役員の岩崎憲太郎容疑者（40）が贈賄の疑いで逮捕されました