１５日（日本時間１６日未明）から行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアショートプログラム（ＳＰ）で世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がまさかの５位となった。リフトでミスが出るなどして得点が伸びず、首位とは６・９０点差がついたが、逆転は不可能ではない。（デジタル編集部）順調に滑り出した「りくりゅう」ペアだったが、中盤のリフトでまさかのミスが出た。木原が耐え切れ