出張に前泊や後泊を付けること自体は、移動時間や交通の都合で必要になることがあります。ただ、観光目的の宿泊まで出張費として申請するなら、不正の疑いが出ます。前泊後泊が認められるケースとそうでないケースを解説していきます。 前泊と後泊は、業務上必要なら合理性がある 前泊が必要になる典型は、始業が早く当日移動だと間に合わない場合です。後泊は、業務終了が遅く当日中の帰宅が難しい場合や、