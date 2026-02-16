±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¥êー¥Þ¥¹¡¦¥ëー¥Ô¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥·¥åー¥ê¥¹¤Ï¡¢ºÆ±é¤äÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ ¸½ºß¡¢ÊÆHBO¤Ë¤Æ¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¥­¥ã¥¹¥È¤Ï±Ç²èÈÇ¤«¤é°ì¿·¤µ¤ì¡¢Í£°ì¤ÎÎã³°¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥È¥¦¥£¥Ã¥¯ÀèÀ¸Ìò¤òºÆ±é¤¹¤ë¥ïー¥¦¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±Ç²èÈÇ¤Î¥­¥ã¥¹¥È¤ËÂÐ