ウェスタロスを舞台に激烈な王位争奪戦を描き、世界的な熱狂を生んだドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」（GOT）。その圧倒的な世界観にこれまでにない角度から光を当てているのが、前日譚ドラマ「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」だ。 日米同時配信となったシーズン1は、いよいよ息をのむクライマックスに突入する。物語が最高潮に達するフィナーレを前に、ここでドラマの魅力を徹底解説。これ