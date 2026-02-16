「右派」と「左派」の共生はなぜ難しいのか。『「右派市民」と日本政治 愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新書）を出した中京大学教授の松谷満さんは「左派市民の過度な“拒否”が、右派市民にかえって頑なな態度を取らせるところがあるように思える」という――。■自由回答欄から見た右派の「声」「右派市民」とはどんな人たちなのか、まだいまいち、イメージしにくいかもしれません。私がほかの研究者とともに行った「市民