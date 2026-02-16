◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が７３・１１点だった。リフトでまさかのミスがあり、演技終了後、木原は約１０秒間、氷上でうなだれて動けなかった。キスアンドクライに来ても、うつむき、三浦に励まされても、首を振って表情は曇ったま