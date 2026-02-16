izna iznaが15日、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。「moment+」のステージではMAIとKOKOがランウェイを歩いた。このステージでは、MINAMIや長浜広奈らも登場し、彩りを加えた。王林、MINAMI、稲垣姫菜、鈴木瞳美（≠ME）、莉子、平美乃理、鶴嶋乃愛、長浜広奈、MAI＆KOKO（izna）