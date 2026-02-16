◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１５日＝大谷翔太】ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が７３・１１点。ミスが出て５位で、１６日（日本時間１７日）のフリーに進み「いつも通りではなかった。明日は一つ一つのエレメンツを丁寧に。（ＳＰも）丁寧に