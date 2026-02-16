現在「週刊現代」で連載中の玉ちゃんと、昔連載をしていた六角精児さん。お酒片手に、人生の苦みと楽しみについて語り尽くす特別対談！前編記事『六角精児×玉袋筋太郎「お酒片手に語った、人生、借金、還暦の話」』より続く。「いろんな人間を見る」が人生、一番の勉強六角：俺と違って玉さんは若いうちから売れて、ずーっと陽は当たってたわけじゃないですか。玉袋：当たってたとしても西日ですよ（笑）。生まれが新宿だから「向