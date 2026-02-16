＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ最終日◇15日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会は最終ラウンドが終了した。「69」で回った松山英樹と「67」でプレーした久常涼はともにトータル18アンダー・8位タイでフィニッシュ。久常は3試合連続のトップ10入りとなった。【動画】超かわいいシカさんがコースを闊歩トータル22アンダーでコリン・モリカワ（米国）が2打差