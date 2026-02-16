＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ最終日◇15日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会は最終ラウンドが進行している。松山英樹は6バーディ・3ボギーの「69」でプレー。トータル18アンダー・9位タイでホールアウトした。【動画】超かわいいシカさんがコースを闊歩4差6位から出た松山は2番パー5、3番の連続バーディが先行。ただ、パーオンを逃した9番、10番と中盤