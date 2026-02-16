「練習試合、巨人２−４広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）アピールが止まらない。広島ドラフト６位の西川篤夢内野手（神村学園伊賀）が２安打だ。五回守備から途中出場すると、七回にバットを折られながら左前打。九回は中前打を放った。「何で打てたんかな？ってくらい驚いている」。白い歯がこぼれた。対外試合デビュー戦でも堂々としていた。甲子園出場経験はなく、大観衆の前でプレーするのは初めて。「電光