【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,500.93 △48.95（2/13）NASDAQ：22,546.67 ▼50.48（2/13） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。13日に発表された1月のCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回ったことで、FRB（米連邦準備制度理事会）の追加利下げ観測が浮上し、これが株式市場の追い風となりました。ダウ平均は小幅安の49,439ドルで取引を開始しました。序盤は12日の終値であ