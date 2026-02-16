「練習試合、巨人２−４広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）広島ルーキー大奮闘！今年初の対外試合となる練習試合、ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が決勝の適時打を含む２安打１打点１盗塁。ドラフト６位の西川篤夢内野手（神村学園伊賀）も２安打を放った。ルーキーの活躍に、新井貴浩監督は「みんなすごくいい」と手応えを感じていた。以下、監督の主な一問一答。◇◇−打線は活発だった。「全