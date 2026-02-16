1998年の長野冬季オリンピックのフィギュアスケート・女子シングルで15歳にして金メダルを獲得したタラ・リピンスキーさん（43）が2026年2月12日、自身のインスタグラムを更新。超ミニドレスを着こなすショットを披露した。長野五輪、15歳で金メダリストにこの日のリピンスキーさんは、デコルテあらわな、超ミニドレスを着こなすショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ベアトップデザインのボルドーのミニ丈の