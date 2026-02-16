今日やるべきことはトップ５のタスクだけ ６番目以降は明日やろう 仕事熱心な人ほど「きりのいいところまでやろう」「まだできそうだから進めよう」と無理を続けてしまいがちです。しかし、疲れを押して働き続けても、脳のパフォーマンスは下がる一方です。疲れた脳は判断力も集中力も鈍り、効率が下がるどころかミスが増えてしまいます。 本格的な疲れを感じる前に、早めの休息を取ることが何より大切です。壊れかけ