日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3791（+17.0+0.45%） ホンダ1618（+17+1.06%） 三菱ＵＦＪ3013（-42-1.37%） みずほＦＧ7558（-123-1.60%） 三井住友ＦＧ6059（-3-0.05%） 東京海上6451（+154+2.45%） ＮＴＴ155（+0.4+0.26%） ＫＤＤＩ2695（+1+0.04%） ソフトバンク214（-0.1-0.05%） 伊藤忠2239（+13.5+0.61%