【本日の見通し】ドル円は上値の重い展開が続くか ドル円は152円台へ下落しており、上値の重い展開となっている。注目された米消費者物価指数（CPI）は予想を下回る伸びとなり、短期金利市場での米国の利下げ織り込みは、年内2回に集中していた状況から、2回と3回で見通しが分かれる状況となっている。もっとも、食品とエネルギーを除いたコアCPIが予想と一致したこともあって、早期の利下げには慎重な見方が継続