東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値152.70高値153.67安値152.60 154.45ハイブレイク 154.06抵抗2 153.38抵抗1 152.99ピボット 152.31支持1 151.92支持2 151.24ローブレイク ユーロドル 終値1.1868高値1.1885安値1.1847 1.1924ハイブレイク 1.1905抵抗2 1.1886抵抗1 1.1867ピボット 1.1848支持1 1.1829支持2 1.1810ロ&#12