◇米男子ゴルフツアーAT＆Tペブルビーチ・プロアマ最終日（2026年2月15日カリフォルニア州ペブルビーチ・リンクス＝6989ヤード、パー72）松山英樹（33＝LEXUS）と久常涼（23＝SBSホールディングス）はとともに通算18アンダーで8位だった。4打差の6位から出た松山は6バーディー、3ボギーの69で回った。プレーオフで敗れた前週フェニックス・オープンに続きトップ10入りを果たした。6打差の11位から出た久常は2イーグ