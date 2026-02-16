◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日ジャンプ女子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月15日プレダッツォ・ジャンプ競技場）女子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が15日（日本時間16日）に行われ、丸山希（27＝北野建設）は128メートル、125メートルで合計257・0点の8位で今大会最終種目を終えた。初出場で個人ノーマルヒル銅、混合団体銅と2つのメダルを獲得した。この日は父・守さ