◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日フィギュアスケートペアSP（2026年2月15日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのペアSPが現地時間15日（日本時間16日）に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が73・11点で5位発進となった。序盤からトリプルツイストやサイドバイサイドの3回転トーループを決める。だが、続くリフトが乱れて大きく減点に。演技直後、木原は氷上でうなだれた