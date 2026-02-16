2月15日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行がハチミツ二郎（東京ダイナマイト）と電動車椅子で散歩する人気企画の第2弾「ハチミツ二郎が行く!!電動車椅子さんぽ in 五反田」の“思い出の味編”が放送された。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2025年1月に「有吉とメダルゲーム」回に出演した際の「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」という二郎のひと言がきっかけで、同年3月にBSでのレギュラー化を目指したパイ