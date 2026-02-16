○経済統計・イベントなど ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 １９：００ユーロ・鉱工業生産 ２２：２５米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演 ※プレジデントデーの祝日で米国市場が休場 ※中国，台湾，韓国，インドネシア，ベトナム市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：北浜ＣＰ，フロ