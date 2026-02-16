１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円７０銭前後と前日と比べて４銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円１８銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高だった。 高市早苗首相の経済ブレーンとされる本田悦朗元内閣官房参与がロイター通信とのインタビューで、「次の利上げの前には昨年１２月の利上げの効果検証が必要で