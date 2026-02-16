１６日の東京株式市場は主力株を中心に広範囲に買い戻され、日経平均株価は戻り足に転じ５万７０００円台後半を目指す動きが予想される。前週末の欧州株市場は高安まちまちで独ＤＡＸは４日ぶりに高く引けたものの、仏ＣＡＣ４０は反落した。いずれも値動きは小幅で様子見気分が強い。ドイツではソフトウェア関連株のＳＡＰが上昇したことで、投資家心理の改善につながった面もあるようだ。米国ではキャタピラー＜CAT＞や