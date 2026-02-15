地域密着型介護老人福祉施設は、介護が必要な高齢の方が住み慣れた地域で長く安心して暮らせるように設けられた小規模な介護施設です。最近では小規模特養とも呼ばれ、定員29名以下という少人数制で家庭的なケアが受けられる点が特徴です。本記事では、この地域密着型介護老人福祉施設の概要と役割、ほかの介護施設との違い、提供されるサービス内容、施設の種類、そして利用条件と利用までの流れを解説します。 監修社会