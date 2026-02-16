ジュピラー・プロ・リーグ第25節が15日に行われ、日本人選手8名を擁するシント・トロイデンが、3−2でズルテ・ワレヘムに逆転勝利を収めた。シント・トロイデンでは、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介が先発出場。MF松澤海斗とFW新川志音はベンチ入りも出場機会はなかった。降雪によってピッチの大半が白く染まる過酷なコンディションでスタートした試合。開始6分にはボ